La compagnie charter suédoise Novair change de main

Le groupe danois Jet Nordic va racheter la compagnie aérienne Novair à DER Touristik (ex- Kuoni) et Apollo. La transaction devrait être finalisée en août prochain.



Jet Nordic entend multiplier les synergies sur le marché des vols saisonniers, en particulier en basse saison, en rapprochant les activités des compagnies de Jettime et Novair.



La compagnie suédoise transporte près de 240 000 passagers annuellement et aligne aujourd'hui une flotte de deux Airbus A321neo, pour environ 120 salariés.



Novair restera par ailleurs à la disposition d'Apollo dans le cadre d'un accord de partenariat stratégique. Jettime transporte pour sa part près d'un demi-million de passagers chaque année avec une flotte de 11 Boeing 737NG.