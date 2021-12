La compagnie brésilienne Itapemirim déjà clouée au sol pour cause de « restructuration interne »

La jeune compagnie aérienne brésilienne Itapemirim Transportes Aéreos (ITA - à ne pas confondre avec la nouvelle compagnie italienne ITA Airways) a suspendu temporairement l'ensemble de ses vols le 17 décembre sans en avertir ses passagers.



En conséquence, l'Agence fédérale de l'aviation brésilienne ANAC a décidé de suspendre le CTA de la compagnie, seulement 6 mois après son premier vol.



Itapemirim avait en effet effectué son premier vol régulier le 29 juin dernier. Créé à la fin de l'année dernière, le transporteur low-cost basé sur la plateforme Guarulhos à São Paulo aligne une flotte de sept monocouloirs Airbus en leasing : six A320 et un A319.



La compagnie prévoyait d'opérer avec 11 appareils durant cette fin d'année et jusqu'à une cinquantaine en juin 2022.



Itapemirim a indiqué que la suspension de ses opérations était liée à une "restructuration interne" et "de sa propre initiative".



La jeune compagnie low-cost appartient au groupe Itapemirim, présidé par l'homme d'affaires Sidnei Piva et notamment reconnu pour ses transports par bus. Le groupe est également présent dans les secteurs ferroviaire et industriel.



(Photo © Itapemirim Transportes Aéreos)