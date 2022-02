La compagnie algérienne flyWestaf est constituée

flyWestaf devient la première compagnie low-cost d'Algérie officiellement constituée. La startup a annoncé son enregistrement au Centre national du registre de commerce (CNRC). flyWestaf prévoit de démarrer ses opérations d'ici la fin du premier semestre, une fois son certificat de transporteur aérien (CTA) obtenu.



Pour sa flotte de lancement, elle envisage d'exploiter exclusivement des Boeing 737 MAX. Comme indiqué sur son site internet, ses premières lignes régulières devraient inclurent une dizaine de routes domestiques.



Hors du pays, flyWestAf vise Alicante et Barcelone en Espagne ainsi que Toulouse et Montpellier en France. Pour les hautes saisons, le futur transporteur entend également se positionner comme un opérateur charter pour le marché national et international.



Au-delà de bousculer un marché dominé par les compagnies étrangères, flyWestAf veut surtout être une entreprise citoyenne pourvoyeuse d'emplois. « Chaque passager en provenance d'Algérie voyageant à destination de l'Europe à bord de compagnies étrangères représente des emplois non créés en Algérie et des revenus non générés. flyWestAf se propose d'inverser ce rapport », indique-t-elle dans son business plan.



Autour de ce projet, une diversité de profils qui cumulent une longue expérience dans le secteur des transports aériens. On retrouve les cofondateurs Richard Powell et Chakib Mohamed Ziani Cherif (pilote de ligne) ; le sénégalais Ousmane Niang, spécialiste des opérations aéroportuaires, et l'américain Hamish Davidson, expert en restructuration et gestion des compagnies. Cette équipe travaille également sur un projet similaire en Gambie.



(© flyWestaf )