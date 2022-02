La compagnie Aegean opte pour la connectivité EAN sur sa flotte Airbus

Aegean Airlines se tourne vers Inmarsat et Deutsche Telekom pour proposer une connectivité à haut débit à bord de sa flotte tout Airbus. La compagnie aérienne grecque va ainsi installer la solution European Aviation Network (EAN) sur tous ses Airbus A320 et A321 d'ici 2025, qu'ils soient déjà en flotte ou en attente de livraison.



Mieux, Aegean vient de déployer cette solution à bord de sept premiers avions, avec un service de connectivité Wi-Fi activé dès aujourd'hui 3 février.



Aegean Airlines s'est également associé à Display Interactive pour créer un portail numérique personnalisé, permettant aux passagers d'accéder à des forfaits Wi-Fi et à une riche plateforme de divertissement à l'aide de leurs appareils personnels. Les passagers peuvent ainsi accéder à de multiples options de divertissement (musique, séries, documentaires, dessins animés, jeux, actualités quotidiennes...), recevoir des informations de voyage en temps réel et de s'inscrire au programme de fidélité Miles+Bonus de la compagnie.



« Notre solution à haut débit European Aviation Network a connu une demande record de la part des passagers l'année dernière, avec des taux de participation nettement plus élevés qu'avant la pandémie. Nous sommes ravis qu'il soit disponible sur les vols d'Aegean Airlines dans le cadre des efforts impressionnants de la compagnie aérienne pour offrir une expérience passager véritablement de classe mondiale » annonce Philippe Carette, le président d'Inmarsat Aviation.



La solution EAN a été développée par Inmarsat et Deutsche Telekom, en partenariat avec des sociétés européennes de premier plan telles que Thales, Nokia, Airbus, Cobham et Eclipse Technics. Elle propose un débit de 100 MPS en utilisant une technologie 4G LTE (bientôt 5G) grâce à un réseau Air-to-Ground. Elle offre également le temps d'installation le plus rapide jamais enregistré pour une solution de connectivité, ne nécessitant que sept heures par avion.



(Photo © Aegean Airlines)