La Commission européenne ouvre une enquête approfondie sur l'acquisition d'Air Europa par IAG

Le projet de rachat d'Air Europa par le groupe IAG inquiète la Commission européenne. Celle-ci a ouvert une enquête approfondie sur le projet pour déterminer si le rapprochement réduit ou non la concurrence sur le marché intérieur espagnol et sur le marché international vers l'Espagne.



Elle souligne en effet qu'Iberia, Vueling et Air Europa sont les plus importantes compagnies du pays. Leur rapprochement pourrait nuire à la concurrence et provoquer une hausse des tarifs pour les passagers. Environ 70 routes suscitent des inquiétudes, ainsi que plusieurs lignes d'alimentation des vols d'Air Europa depuis Madrid, réalisées par d'autres compagnies et qui pourraient disparaître après la fusion.



De ses observations préliminaires, la Commission craint que la concurrence des compagnies low-cost ne suffise pas à compenser la hausse des parts de marché d'IAG.



« Bien que la situation financière de nombreuses compagnies aériennes soit encore fragile, certains signes indiquent que la demande de services de transport aérien se redresse après la crise du coronavirus. Il est important de veiller à ce que la reprise du secteur se fasse dans un environnement concurrentiel préservant un choix suffisant pour les voyageurs », a déclaré Margrethe Vestager, la vice-présidente exécutive de la Commission, responsable de la politique de concurrence.



