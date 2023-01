La Commission européenne autorise une aide d'Etat en faveur d'Air Austral

Le plan de sauvetage d'Air Austral est validé par la Commission européenne. Celle-ci a annoncé qu'elle autorisait une aide à la restructuration de 119,3 millions d'euros et une compensation des dommages subis à la suite de la pandémie entre mars et juin 2020 de 17,5 millions d'euros.



Le plan de restructuration sera mis en place entre janvier 2022 et mars 2025 et permettra, selon la Commission, d'éviter une liquidation « qui serait particulièrement dommageable pour la région ultrapériphérique et assistée qu'est La Réunion ».



Il prévoit notamment que les actionnaires de la compagnie réalisent une injection de capital de 55 millions d'euros, que la dette soit restructurée et qu'une nouvelle stratégie commerciale soit mise en place.



Il s'accompagne de mesures compensatoires telles qu'une limitation des capacités et du nombre des lignes aériennes exploitées, l'interdiction de prises de participations dans d'autres entreprises, et l'ouverture des accords commerciaux aux compagnies aériennes qui en feraient demande.



Avant le dépôt de ce projet de restructuration auprès des autorités européennes, Corsair avait proposé un rapprochement avec Air Austral, qui est resté sans suite.



(Photo © Airbus)