La Commission européenne autorise les aides gouvernementales à Air France et KLM

La Commission européenne confirme son premier jugement. Selon son analyse, les aides accordées à Air France et KLM par les gouvernements français et néerlandais en 2020, dans le cadre de la crise sanitaire, sont conformes aux réglementations européennes - elles consistent en une garantie sur les prêts bancaires de 4 milliards d'euros et en un prêt de 3 milliards d'euros, côté français, et en une garantie sur les prêts bancaires de 2,4 milliards d'euros et en un prêt d'un milliard d'euros côté néerlandais.



Elle avait déjà approuvé les mesures prises en 2020 mais la Cour de justice les avait annulées en décembre 2023 et février 2024. La Commission a réévalué les mesures en tenant compte du groupe Air France-KLM (et non les seules deux compagnies) comme bénéficiaire de ses mesures, et considère les aides comme compatibles dans ce cas de figure également.



