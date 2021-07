La Commission européenne approuve une aide à l'aéroport Roland Garros de La Réunion

La Commission européenne a approuvé un financement du Fonds européen d'investissement régional en faveur de l'agrandissement de l'aéroport Roland Garros de La Réunion, à hauteur de 67 millions d'euros.



Grâce à ces fonds, la plateforme pourra augmenter sa capacité de 2,1 à 3,5 millions de passagers annuels.



Elle devrait ainsi développer ses liaisons régionales et internationales, dans le secteur du fret et du transport de passagers.



Elle va également engager des travaux de rénovation importants dans la zone d'arrivée des passagers, dans le terminal de départ, les parkings et le système de contrôle et de tri des bagages. Par ailleurs, des panneaux photovoltaïques et des moyens de ventilation naturelle seront installés.



(Photo © Aéroport de La Réunion Roland Garros)