La Commission européenne approuve l'acquisition d'Asiana par Korean Air, si elle revend l'activité cargo d'Asiana

La Commission européenne a annoncé qu'elle approuvait l'acquisition d'Asiana Airlines par Korean Air, sous certaines conditions.



Elle craint en effet que le rapprochement des première et deuxième plus importantes compagnies sud-coréennes, toutes deux avec une forte présence dans l'espace économique européen (EEE), ne provoque un affaiblissement de la concurrence sur certaines lignes, aussi bien dans l'activité de transport de passagers (notamment sur Barcelone, Paris, Francfort et Rome) que dans le fret.



« Ensemble, elles sont de loin le plus grand transporteur cargo entre la Corée du Sud et l'EEE, supprimant ainsi une alternative importante pour les clients. Les autres concurrents sont confrontés à des obstacles réglementaires et autres pour développer leurs services et ne pourraient probablement pas exercer une pression concurrentielle suffisante sur l'entreprise fusionnée », indique la Commission.



Korean Air a proposé plusieurs mesures majeures de compensation. Pour l'activité fret, elle s'engage à céder les activités fret d'Asiana (avions, créneaux, droits de trafic, personnel navigant et contrats). L'acquéreur sera sélectionné avec la Commission et devra être en mesure d'exploiter l'activité de façon viable. Pour l'activité passage, elle mettra à la disposition de sa rivale T'Way les actifs nécessaires pour lui permettre de commencer à exploiter les quatre liaisons qui posent problème (accès aux avions, créneaux horaires et droits de trafic).



(Photo © Asiana Cargo)