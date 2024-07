La commande portugaise de Super Tucano se rapproche

Le nouveau ministre portugais de la Défense, Nuno Melo, a récemment annoncé que l'acquisition d'avions A-29N (N comme NATO) serait bientôt avalisée par le gouvernement. Cette confirmation est intervenue lors d'une audition parlementaire la semaine dernière.



Le Portugal se montre intéressé par le Super Tucano d'Embraer depuis plusieurs années, la société de maintenance OGMA, filiale de l'avionneur brésilien, pouvant pour sa part devenir un centre de service d'excellence pour l'appareil.



Embraer avait lancé la nouvelle variante de son avion d'attaque et d'entraînement léger turbopropulsé dans cette configuration spécifique aux besoins de l'OTAN l'année dernière. Cette variante pourra ainsi être équipée d'une nouvelle liaison de données et de la possibilité d'être opéré en monopilote. Embraer indique aussi que son A-29N pourra être utilisé dans des missions d'entraînement JTAC (Joint Terminal Attack Controller).



Embraer a livré plus de 260 A-29 dans le monde. Le turbopropulseur a déjà été sélectionné par plus de 15 forces aériennes dans le monde, notamment au Mali, en Mauritanie, au Nigeria, au Burkina Faso et en Angola.



(Image © Embraer)