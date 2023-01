La COMAC propose un programme de conversion cargo pour l'ARJ21

La COMAC vient d'avancer dans son projet de proposer une version cargo de l'ARJ21, en obtenant la validation par les autorités chinoises du projet de conversion d'avions passagers en avions de transport de fret.



L'avionneur explique qu'il travaille sur ce programme depuis mai 2020. Durant plus de deux ans, ses ingénieurs ont défini le design de l'appareil et les processus de modification, avant de procéder aux essais de vérification de la navigabilité de l'appareil converti.



Capable de transporter 10 tonnes de charge utile, le jet régional converti est notamment doté d'un système de chargement électrique, d'un système d'alerte avancé, d'un système d'extinction des incendies par décompression et d'un système de contrôle indépendant des groupes de climatisation.



La COMAC espère faire de l'appareil le modèle leader de l'aviation régionale cargo. Elle compte actuellement deux clients : Zhongyuan Longhao et Yuan Tong Airlines.



(Photo © COMAC)