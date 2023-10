La collectivité de Saint-Martin et EDEIS reprennent Air Antilles mais pas Air Guyane

Le tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre a validé l'offre de reprise des actifs d'Air Antilles présentée par le consortium composé de la collectivité territoriale d'Outre-mer de Saint-Martin et d'EDEIS.



Avec l'objectif de pérenniser l'activité d'Air Antilles et d'oeuvrer au désenclavement des territoires antillais, le consortium s'est engagé à reprendre 120 des 296 salariés du groupe, à conserver quatre appareils et en ajouter un cinquième à la flotte à court terme, ainsi qu'à donner la priorité aux lignes locales entre les territoires des Antilles françaises, à savoir au départ de Pointe-à-Pitre et à destination de Fort-de-France, Saint-Martin Grand-Case (dont EDEIS gère l'aéroport) et Saint-Barthélemy.



Les activités seront reprises par une nouvelle SEM (Société d'économie mixte) locale, baptisée New Air Antilles. Elle aura un capital de 2 millions d'euros et sera détenue à 60% par la collectivité de Saint-Martin et à 40% par EDEIS.



La décision du tribunal acte en revanche la liquidation d'Air Guyane et la perte des liaisons vers le territoire.



« Mon équipe et moi sommes ravis que le Tribunal de commerce ainsi que les salariés d'Air Antilles, aient compris la démarche de la Collectivité de Saint-Martin et de son partenaire EDEIS. Nous nous inscrivons résolument dans une logique innovante de l'action et des politiques publiques, au service du développement du territoire, de la continuité territoriale, et de la coopération dans notre région » a déclaré Louis Mussington, président de la Collectivité de Saint Martin.



« C'est une grande fierté et une grande responsabilité de reprendre Air Antilles deux décennies après sa création. Nous sommes convaincus que les Antillais doivent pouvoir bénéficier d'une offre de transport accessible et adaptée, indispensable au désenclavement de leurs territoires » a pour sa part annoncé Jean-Luc Schnoebelen, le président d'EDEIS.



Les opérations d'Air Antilles étant suspendues depuis le 29 septembre, elles reprendront grâce au recours aux services d'Amelia (Regourd Aviation) d'ici deux à trois semaines, a indiqué Jérôme Arnaud, directeur général adjoint d'EDEIS, lors d'une intervention sur la chaîne Guadeloupe La 1ère. Il précise qu'Air Antilles opérera avec ses propres appareils d'ici trois mois.



A la suite de la liquidation judiciaire de la maison-mère d'Air Antilles et Air Guyane (le groupe CAIRE), cinq offres de reprise avaient été présentées.