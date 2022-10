La coentreprise entre Delta et LATAM approuvée par le DoT

Delta Air Lines a annoncé que le ministère américain des transports (DoT) avait approuvé son projet de coentreprise avec le groupe LATAM.



Celle-ci couvrira plus de 300 destinations entre les Etats-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud (notamment le Brésil, le Chili, la Colombie, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay).



Le projet de coentreprise a été officialisé en 2019 mais les deux groupes ont déjà commencé à se rapprocher avec la signature d'accords de partage de code dès 2020, élargis en 2021 pour atteindre une vingtaine de liaisons.



Les programmes de fidélisation ont également été partiellement liés et certains avantages et salons mutualisés.



