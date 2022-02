La Chine va imposer des sanctions contre Lockheed Martin et le groupe Raytheon Technologies

L'Empire du Milieu a décidé d'imposer de nouvelles sanctions économiques contre les industriels américains Raytheon Technologies et Lockheed Martin, en représailles à de récentes ventes de matériels militaires à Taïwan.



Aucun détail n'a cependant été précisé quant aux modalités et à l'étendue des sanctions, en particulier si elles peuvent potentiellement viser les activités civiles des filiales de Raytheon Technologies pour le marché chinois, en particulier pour les besoins des compagnies aériennes du pays.



Le gouvernement chinois fait régulièrement pression sur les entreprises occidentales pour tenter d'influencer leur politique envers Taïwan, et particulier les États-Unis et notamment sur le sujet des ventes d'armes.



Taipei cherche pour sa part actuellement à accélérer les livraisons des 66 F-16V neufs produits par Lockheed Martin et contractualisés en 2019, un important contrat valorisé à près de 8 milliards de dollars. L'anticipation des livraisons a le plein soutien de l'administration Biden.



La Force aérienne de la République de Chine (ROCAF) espère pouvoir ainsi aligner plus de 200 F-16 à horizon 2026, avec un nombre important de F-16A/B modernisés au standard Block 70/72, similaire à celui des F-16V neufs.



(Photo © ROCAF)