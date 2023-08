La Chine octroie sa certification de type à l'Embraer E195-E2

L'Embraer E195-E2 a reçu sa certification de type de la part des autorités chinoises (CAAC, administration de l'aviation civile de Chine).



Cette certification suit celle délivrée en novembre 2022 à l'E190-E2.



Embraer rappelle qu'il estime que l'Asie Pacifique et la Chine devraient augmenter leur offre de 4,4 % par an en moyenne durant les vingt prochaines années, avec un besoin croissant d'une offre moins capacitaire que les monocouloirs sur le réseau court-courrier, pour améliorer la flexibilité et l'efficacité des opérations.



(Photo © Embraer)