La chaîne d'assemblage indienne du C295 d'Airbus va maintenant prendre forme dans le Gujarat

Le Premier ministre indien Narendra Modi va poser la première pierre du futur site d'assemblage du C295 d'Airbus le 30 octobre dans son État natal du Gujarat, à Baroda.



La production de l'avion de transport militaire C295 d'Airbus DS sera assurée par le conglomérat Tata. Cet accord avec Airbus entre dans le cadre du programme « Make in India » et permettra de développer un écosystème industriel en Inde autour de la production des appareils, de l'assemblage à la livraison et la maintenance, en passant par les essais.



Pour rappel, l'Inde avait finalisé une commande de 56 C295 auprès d'Airbus en septembre 2021, des appareils qui viendront progressivement remplacer les vénérables Avro actuellement en service. Le projet est évalué à 219,35 milliards de roupies (2,65 milliards d'euros).



Les seize premiers C295 seront assemblés à Séville et livrés à l'Inde en configuration transport (puis équipés en Inde avec des systèmes de guerre électronique) entre septembre 2024 et août 2025, mais les quarante suivants seront produits et assemblés par Tata Advanced Systems.



Le premier avion produit en Inde sortira ainsi de la ligne d'assemblage final de Baroda en 2026.



Airbus Defence & Space estime que le contrat permettra la création de 15 000 emplois directs qualifiés sur dix ans dans le pays.



(Photo © Airbus DS)