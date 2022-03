La CAAC a retrouvé le second enregistreur de vol du 737 de China Eastern qui s'est écrasé

L'autorité chinoise de l'aviation civile (CAAC) a annoncé que le second enregistreur de vol du Boeing 737-800 de China Eastern qui s'est écrasé dans une région montagneuse autour de Wuzhou le 21 mars avait été retrouvé.



Il s'agit de l'enregistreur de données (FDR). Il a été retrouvé à une quarantaine de mètres du point d'impact. L'enregistreur de conversation avait été récupéré le 23 mars.



Les enquêteurs ont par ailleurs confirmé que l'accident n'avait laissé aucun survivant. Le 737-800 (B-1791) transportait 132 personnes à son bord (123 passagers et neuf membres d'équipage) lorsqu'il s'est écrasé, alors qu'il réalisait la liaison entre Kunming et Guangzhou. Il se trouvait en croisière lorsqu'il a soudain perdu de l'altitude.



Un rapport préliminaire sur l'accident devrait être publié d'ici le 20 avril, conformément aux conventions de l'OACI.