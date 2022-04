La Bulgarie peut faire l'acquisition de huit F-16 Viper supplémentaires

Suite à une requête du gouvernement bulgare, le département d'État des États-Unis a approuvé le 4 avril la vente de 8 F-16 C/D Block 70 (Viper) supplémentaires pour la Bulgarie dans le cadre d'un nouveau contrat FMS (Foreign Military Sales).



Le montant du contrat potentiel, qui comprend la livraison de 4 F-16 C Block 70 (monoplace) et de 4 F-16 D Block 70 (biplace) de Lockheed Martin, de 11 réacteurs F100-GE-129D de GE ainsi que de tout les systèmes et armements associés (radar AN/APG-83, missiles AIM-120C-7/C-8 et AIM-9X Block II, bombes guidées GBU-39/B...) est estimé à un total de 1,673 milliard de dollars (1,53 milliard d'euros).



La Defense Security Cooperation Agency (DSCA) précise dans son communiqué que cette vente soutiendra les objectifs de politique étrangère et de sécurité nationale des États-Unis « en contribuant à améliorer la sécurité d'un allié de l'OTAN qui est une force de stabilité politique et de progrès économique en Europe ».



Sofia a déjà fait l'acquisition de huit premiers F-16 C/D Block 70 en 2020, des appareils initialement attendus entre 2023 et 2024 pour s'attaquer au remplacement de sa flotte de MiG-29 mais dont les livraisons pourraient être repoussés d'un à deux ans suite à des difficultés rencontrées sur la supply-chain du programme en lien avec la pandémie.



(Image © Lockheed Martin)