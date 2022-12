La boule Euroflir 610 de Safran embarque à bord de l'Eurodrone

Safran Electronics & Defense a signé avec Leonardo un contrat pour le développement et la fourniture du système optronique Euroflir 610 qui équipera le futur drone MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System) européen (Eurodrone).



Ce système électro-optique ultra-longue portée dérive de l'Euroflir 410 de Safran (NH90, hélicoptères HIL,...) dévoilé en 2017, et affichera un diamètre de 25 pouces (63,5 cm). Euroflir 610 pourra embarquer jusqu'à 11 senseurs vidéo et laser de dernière génération.



La nouvelle boule optronique apportera ainsi des performances d'observation et de désignation inégalées, de jour comme de nuit, dans des conditions météorologiques fortement dégradées grâce à l'intégration d'un télescope multispectral, une stabilisation de la ligne de visée et une géolocalisation précise de la cible.



Le début de la construction du premier prototype de l'Eurodrone équipé d'Euroflir 610 est prévu en 2024 pour un premier vol en 2026. Les premières livraisons sont quant à elles attendues pour 2028. La division allemande d'Airbus DS est le maître d'oeuvre du programme au nom des trois principaux sous-traitants, à savoir Airbus Defence Espagne, Dassault Aviation et Leonardo.



Pour rappel, Airbus et l'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) ont signé le contrat portant sur le développement et la production de 20 systèmes de l'Eurodrone (soit 60 drones) en février dernier, lançant de fait le programme du futur drone male européen qui était en gestation depuis 2015.



(Euroflir 610 affichera des dimensions bien plus imposantes que celles d'Euroflir 410. Photo © Safran Electronics & Defense)