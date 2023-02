L'USAF commande 15 KC-46A supplémentaires

Boeing a reçu une nouvelle commande itérative de la part de l'US Air Force pour la neuvième tranche de 15 avions ravitailleurs KC-46A Pegasus.



Le contrat est valorisé à 2,3 milliards de dollars et comprend les coûts de production des 767, leur modification, les données, les abonnements et les licences associées.



Un total de 128 KC-46A ont ainsi été contractualisés avec l'US Air Force dans le cadre du programme KC-X (dernière livraison des 179 exemplaires prévus au total en 2029).



L'avionneur américain précise que 68 Pegasus ont été livrés et sont aujourd'hui opérationnels.



