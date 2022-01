L'US Navy perd un F-35C en mer de Chine, plusieurs blessés

C'est un nouveau coup dur pour le programme F-35 Lightning II. L'US Navy a perdu l'un de ses F-35C (version embarquée CATOBAR) après un appontage raté pour une raison inconnue sur le porte-avions USS Carl Vinson (CVN-70) le 24 janvier.



Le pilote de l'appareil a réussi à s'éjecter avant d'être récupéré par un « Pedro ». Sept marins ont été blessés et trois ont été évacués à Manille (Philippines). Les autres ont été traités par le personnel médical à bord du porte-avions. Tous sont dans un état stable.



Selon la Marine américaine, le chasseur embarqué de nouvelle génération a subi « un accident d'appontage » lors « d'une mission de routine », sans vouloir en dire davantage, sans doute pour des raisons de confidentialité relative au côté sensible de l'événement.



Les porte-avions USS Carl Vinson et USS Abraham Lincoln (Troisième flotte), accompagnés de leurs groupements aéronavals, mènent en effet depuis quelques jours un important exercice en mer de Chine méridionale, alors que les tensions face à la Chine ne cessent de monter en puissance dans la région.



L'US Navy a précisé qu'une enquête avait été diligentée et que des détails supplémentaires seront communiqués ultérieurement.



L'USS Carl Vinson est le tout premier porte-avions à embarquer opérationnellement des F-35C depuis son départ de San Diego en août dernier. Le porte-avions accueille aussi pour la première fois des CMV-22B Osprey, version navalisée de l'appareil à rotors basculants de Boeing, en lieu et place des traditionnels Grumman C-2A Greyhound.



(Photo © US Navy)