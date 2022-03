L'US Air Force va moderniser plus de 600 de ses F-16 au standard Viper

C'est sans doute l'un des plus importants chantiers de modernisation de la flotte de l'US Air Force qui vient d'être lancé officiellement il y a quelques jours. L'armée de l'air américaine va moderniser 608 de ses chasseurs F-16 de Lockheed Martin au standard Viper (F-16V), la dernière évolution du célèbre Fighting Falcon lancé par General Dynamics.



Ne seront donc concernés que les avions les plus récents de la flotte de l'USAF, c'est à dire les F-16C/D Block 40/42 et 50/52 livrés entre 1988 et 2005. L'USAF s'était aussi lancé dans un programme d'allongement de la vie opérationnelle de plus de 800 F-16 il y a trois ans pour ajouter un potentiel de plus de 5000 heures de vol supplémentaires (plus de 13 000 hdv au total).



La nouvelle modernisation des 608 F-16 s'inscrit dans un programme baptisé Post Block Integration Team (PoBIT) qui comprend jusqu'à 22 modifications spécifiques pour améliorer la létalité de la flotte et garantir son efficacité face aux menaces actuelles et futures. Le coût total des travaux de modification est estimé à 6,3 milliards de dollars. La mise au standard F-16V, similaire aux appareils F-16 Block 70/72 proposés à l'export (neuf ou retrofit), s'étalera sur plusieurs années, même si certaines modifications ont déjà commencé, par exemple sur 72 F-16 de l'Air National Guard pour le radar APG-83. Elle permettra de maintenir cette flotte en service jusqu'à la fin des années 2040.



Le programme PoBIT comprend donc logiquement l'installation du radar à antenne active (AESA) APG-83 SABR de Northrop Grumman, une liaison de donnée à haut débit améliorée Link 16, une nouvelle modification de l'avionique (avec un large écran central haute résolution), un ordinateur de mission principal amélioré et une capacité de guerre électronique de nouvelle génération. Les F-16 concernés seront aussi équipés d'une protection contre les collisions avec le sol (Automatic Ground Collision Avoidance System - Auto GCAS). L'USAF ne précise pas si ses F-16 modernisés seront compatibles avec l'utilisation de réservoirs conformes (CFT), une option non encore adoptée par l'armée de l'air américaine compte tenu du grand nombre d'avions ravitailleurs disponibles.



(Photo © USAF)