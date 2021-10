L'US Air Force tient peut-être enfin le grand remplaçant de ses AWACS

C'est un document de l'US Air Force qui dit finalement presque tout sur le futur remplaçant de ses Boeing E-3 Sentry. Dans un avis consultatif intitulé « E-3 Replacement Aircraft Studies & Analyses » et publié le 19 octobre, l'USAF indique clairement pencher vers Boeing et sur une version du E-7A Wedgetail pour remplacer sa flotte d'avions AWACS (Airborne Warning and Control System) viellissante (31 appareils en service, depuis 1977 pour les plus anciens).



L'armée de l'air américaine cherche ainsi des informations auprès du constructeur pour effectuer « des études, des analyses et des activités nécessaires afin de vérifier la configuration de base actuelle de l'E-7A et déterminer les travaux supplémentaires qui seront nécessaires » pour que l'appareil puisse répondre à ses besoins.



La démarche, logique, intervient alors que la production du Boeing 737NG touche aujourd'hui à sa fin, les appareils restants étant principalement des 737-800A destinés à être transformés en P-8 Poseidon. Il en est évidemment de même chez CFM International, la coentreprise de Safran et GE, sur le CFM56-7B. La production des 737 en configuration commerciale est quant à elle dédiée au 737 MAX depuis 2019.



Le Boeing 737 AEW&C (Airborne Early Warning & Control) Wedgetail a été développé pour les besoins de la Royal Australian Air Force à partir de 1999 sur la base du 737-700. Il dispose notamment d'une antenne radar prédominante dorsale et non rotative produite par Nothrop Grumman Electronic Systems : le radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array). Six avions ont été livrés à l'Australie à partir de 2009.



Le E-7A Wedgetail a depuis été commandé par la Turquie (quatre appareils livrés), la Corée du Sud (6) et le Royaume-Uni (3 appareils commandés, le premier attendu en 2023).



