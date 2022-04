L'US Air Force prendra bien des E-7 Wedgetail pour remplacer ses plus anciens AWACS

Ce n'est pas vraiment une surprise, mais la décision était vraiment urgente du point de vue industriel pour Boeing et ses partenaires. L'US Air Force a donc décidé de remplacer une partie de ses E-3 Sentry AWACS (Airborne Warning and Control System) par le E-7 Wedgetail de Boeing.



Un premier avion prototype sera ainsi contractualisé dès l'année 2023 pour une livraison en 2027, avec une enveloppe budgétaire de 227 millions de dollars qui sera dédiée à l'acquisition de l'avion, à la R&D, aux tests et à l'évaluation. Un deuxième appareil sera commandé « en théorie », un an plus tard, puis « une décision de production » sera prise en 2025 pour continuer à mettre en service des nouveaux exemplaires. L'US Air Force précise qu'au total, 15 E-7 pourraient ainsi venir progressivement remplacer les plus anciens de ses 31 E-3 en service, c'est-à-dire ses E-3B. Aucune annonce ne concerne en revanche ses E-3G.



Les avions AWACS américains sont principalement basés à Tinker (Oklahoma City) au sein du Air Combat Command (ACC), mais quatre appareils sont aussi déployés au Japon (Kadena) et en Alaska (Elmendorf AFB, près d'Anchorage).



Le Département de l'armée de l'air des États-Unis a souhaité préciser que cette décision était le fruit d'une étude de marché, même si le choix était plutôt restreint. L'US Air Force avait bien publié une demande d'information (RFI - Request for Information) visant au remplacement de l'intégralité de sa flotte de Boeing E-3 Sentry le 8 février dernier, mais elle avait déjà clairement penché en faveur de Boeing et sur une version du E-7A Wedgetail dans un avis consultatif intitulé « E-3 Replacement Aircraft Studies & Analyses » publié en octobre 2021.



Le Boeing 737 AEW&C (Airborne Early Warning & Control) Wedgetail a été développé pour les besoins de la Royal Australian Air Force à partir de 1999 sur la base du 737-700. Il dispose notamment d'une antenne radar prédominante dorsale et non rotative produite par Nothrop Grumman Electronic Systems : le radar MESA (Multi-role Electronically Scanned Array). Six avions ont été livrés à l'Australie à partir de 2009. Le E-7A Wedgetail a depuis été commandé par la Turquie (quatre appareils livrés), la Corée du Sud (4) et le Royaume-Uni (3 appareils commandés, le premier attendu en 2023).



Le choix du E-7 donne en revanche de la visibilité à Boeing et à CFM International (GE Aviation et Safran Aircraft Engines), alors que la production du Boeing 737NG touche aujourd'hui à sa fin, les appareils restants étant principalement des 737-800A destinés à être transformés en P-8 Poseidon. La production des 737 en configuration commerciale est entièrement dédiée au 737 MAX depuis trois ans et la production du réacteur CFM56-7B manquait de visibilité sur son avenir. Pour rappel, seuls 107 réacteurs CFM56 ont été livrés l'année dernière, le motoriste franco-américain produisant essentiellement les moteurs de nouvelle génération LEAP.



Il préfigure peut être aussi ce qui pourrait se produire au sein de la flotte des E-3 Sentry de l'OTAN, dont le retrait est prévu à partir de 2035. Une équipe industrielle pilotée par Boeing est déjà en charge de l'étude de faisabilité et de réduction des risques demandée par l'agence de soutien et d'acquisition de l'OTAN (NSPA) sur ce dossier depuis quelques jours. Cette équipe comprend Indra, Leonardo, Inmarsat, Thales, ESG Elektroniksystem- und Logistik, Lufthansa Technik et Mott MacDonald.



(Un E-7A destiné à la Corée du Sud avant sa livraison. Photo © Boeing Defense)