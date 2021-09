L'US Air Force augmente sa commande d'hélices NP2000 auprès de Collins Aerospace

L'US Air Force a passé une nouvelle commande auprès de Collins Aerospace, afin d'acquérir les systèmes d'hélices NP2000 nécessaires à la modernisation de 26 C-130H de l'US Air National Guard et l'Air Force Reserve.



Avec ce nouveau contrat, l'armée américaine s'est assuré la capacité de rénover 83 C-130H sur les (environ) 140 qu'elle compte moderniser. Les systèmes d'hélices NP2000 ont déjà été installés sur seize appareils de Lockheed Martin.



Le système NP2000 est doté de huit pales en composites produites par Ratier-Figeac (Collins Aerospace Propeller Systems) et d'un système numérique de commande électronique (EPCS), qui améliorent les performances de poussée au décollage et permettent de réduire le bruit et les coûts de maintenance.



L'armée américaine a également recours à l'hélice NP2000 sur les plateformes E-2 et C-2 de Northrop Grumman.



(Photo © Collins Aerospace)