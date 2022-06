L'US Air Force a choisi l'équipe du futur missile air-sol de ses F-35

L'US Air Force a finalement retenu Northrop Grumman, associé à L3 Harris et Lockheed Martin, pour lancer les développements du nouveau missile air-sol dit « SiAW » (Stand-in Attack Weapon). Annoncé il y a deux jours, mais signé le 25 mai dernier, ce contrat vient attribuer 2 millions de dollars à chaque entreprise pour qu'elles se lancent dans une phase de développement dans les 90 jours. Il écarte aussi de fait Boeing et Raytheon.



Lockheed Martin sera, en tant qu'avionneur, responsable des travaux d'intégration du futur missile sur son F-35A, avec la production d'équipements spécifiques au cours des prochaines années. Northrop Grumman a quant a lui déjà mené d'importants travaux sur le futur missile en tant que tel depuis 2020, notamment sur son architecture, avec différents essais menés à bord d'un CRJ-700 utilisé comme banc volant. Le groupe L3 Harris est quant à lui réputé pour ses systèmes électroniques (capteurs, navigation autonome...).



Le futur missile SiAW se veut une nouvelle arme rapide et à moyenne portée visant à détruire une multitude de moyens de défense au sol, fixes ou mobiles, dans le cadre de stratégies A2/AD (déni d'accès et interdiction de zone), à l'instar des lance-missiles, des brouilleurs électroniques, des systèmes de défense anti-aérienne...



Le nouveau missile air-sol devra impérativement pouvoir être embarqué à l'intérieur des deux soutes à armement du F-35A, un prérequis pour préserver les capacités de furtivité et les performances de l'avion de combat multirôle américain.



L'USAF a prévu d'allouer un budget de 1,9 milliard de dollars pour le seul développement du missile SiAW sur la période 2023-2027.



(Image d'artiste © Lockheed Martin)