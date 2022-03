L'unique Antonov An-225 Mriya aurait bien été endommagé à Gostomel

Après une première fausse alerte le 26 février, le seul et unique Antonov An-225 « Mriya » (« rêve» en ukrainien) aurait finalement été gravement endommagé le 27 février dans son hangar situé sur l'aéroport de Gostomel, au nord de Kiev. L'avion cargo le plus grand du monde était opéré par Antonov Airlines, filiale du célèbre constructeur ukrainien Antonov.



Un premier message sur Twitter de Dmytro Kuleba, ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine annonçait que l'avion de transport géant avait été détruit par les forces russes, mais sans que l'avionneur ne puisse encore confirmer cette annonce faute de personnel sur place. Le groupe public de défense Ukroboronprom, qui gère l'avionneur Antonov, a ensuite diffusé un communiqué indiquant que l'avion avait été détruit, mais qu'il serait reconstruit aux frais de la Russie, pour un montant évalué à 3 milliards de dollars. Difficile encore de réellement statuer sur les conditions réelles de l'avion.



Mais Antonov a finalement confirmé la mauvaise nouvelle le 28 février, indiquant que l'appareil avait été « endommagé et incendié » alors qu'il se trouvait à sa base pour maintenance.



Produit à deux exemplaires, mais avec un seul avion complètement assemblé, l'Antonov An-225 a été développé à l'origine pour pouvoir transporter la navette spatiale soviétique Bourane ainsi que le lanceur associé Energiya. Il avait éffectué son premier vol le 21 décembre 1988. Sa carrière commerciale avait quant à elle démarré en 2001 avec le transport de cargaisons hors-normes.



Avec ses dimensions uniques (longueur de 84 m, envergure de plus de 88m), ses six moteurs Ivtchenko-Progress D-18T, sa masse maximale au décollage de 640 tonnes ou sa charge marchande de 250 tonnes, l'An-225 « Mriya » comptait 242 records du monde à son actif.



Sa durée de vie opérationnelle avait récemment été prolongée jusqu'en 2033.



(Photo © Antonov Airlines)