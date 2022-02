L'Union européenne ferme son espace aérien aux avions russes

Quatre jours après le début de l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen vient d'annoncer la fermeture de l'espace aérien de l'Union européenne aux avions détenus, enregistrés ou contrôlés par des entités russes.



Elle précise que cela concerne également les avions privés des oligarques.



Cette annonce fait suite à une succession de décisions similaires prises au niveau national ces derniers jours, qui ont fini par former un mur face à l'ouest de la Russie, de la Finlande à la Bulgarie.



La France avait annoncé quelques heures auparavant la fermeture de son espace aérien à compter du soir du 27 février. Air France, qui avait déjà suspendu la desserte de Kiev depuis le 21 février, a annoncé suspendre ses vols vers et au-dessus de la Russie jusqu'à nouvel ordre. Les liaisons vers la Chine, la Corée du Sud et le Japon sont donc temporairement supprimée, le temps d'étudier des plans de vol évitant l'espace aérien russe.



Le Canada et l'Islande ont également banni les appareils russes de leur espace aérien.



Par ailleurs, les séries de sanctions prononcées à l'encontre de la Russie comprennent un embargo sur des équipements et pièces de rechange aéronautiques.



(Photo © Commission européenne)