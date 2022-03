L'un des enregistreurs de vol du Boeing 737 de China Eastern retrouvé

A l'occasion d'un point presse lié à l'accident du Boeing 737-800 de China Eastern, Mao Yanfeng, le directeur du bureau d'enquête sur les accidents aériens chinois, a annoncé que l'un des enregistreurs de vol de l'appareil avait été retrouvé.



Celui-ci est très endommagé et les enquêteurs cherchent encore à déterminer s'il s'agit de l'enregistreur de données (FDR) ou de conversation (CVR). Les recherches continuent pour retrouver le second enregistreur.



Le Boeing 737-800 immatriculé B-1797 (L/N 5453) s'est écrasé le 21 mars dans une région montagneuse autour de la ville de Wuzhou, alors qu'il effectuait une liaison entre Kunming et Guangzhou. On ignore encore les circonstances de cet accident qui a fait 132 victimes.



Des représentants du NTSB, de Boeing, CFM International et de la FAA participeront à l'enquête de l'autorité de l'aviation civile chinoise.