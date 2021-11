L'Ukraine veut créer une nouvelle compagnie nationale dotée d'une flotte Airbus

Le gouvernement ukrainien a annoncé la création d'une nouvelle compagnie nationale qui devrait démarrer ses activités dès la fin de l'année prochaine avec une flotte Airbus. Basée sur l'aéroport international Kiev-Boryspil, cette nouvelle compagnie aérienne sera baptisée Ukrainian National Airlines (UNA).



Sa création a officiellement démarré le 25 novembre selon les déclarations du président ukrainien Volodymyr Zelensky à la presse locale durant l'événement "Large Construction: Aviation and Tourism", un forum organisé dans la capitale ukrainienne.



Un accord-cadre a par ailleurs été signé entre Airbus et le Ministère des Infrastructures de l'Ukraine, dont un protocole d'accord (MoU) visant à l'acquisition de 22 appareils auprès de l'avionneur européen, par contrats de leasing ou en achats directs.



Aucun détail n'a officiellement filtré et seule l'agence Interfax avance que le protocole d'accord comprendrait six A220, douze appareils de la famille A320neo ainsi que quatre gros-porteurs (A330neo ou A350).



Le gouvernement ukrainien travaille sur la création d'une nouvelle compagnie porte-drapeau depuis plusieurs années. En février dernier, il envisageait de lancer une nouvelle compagnie utilisant des appareils Antonov.



Pour rappel, l'Ukraine dispose déjà de plusieurs importantes compagnies aériennes privées régulières et charters, dont Ukraine International Airlines (26 appareils), héritière directe de l'ancienne compagnie nationale, WindRose (17), SkyUp Airlines (15) et Azur Air Ukraine (10).



(Photo © Airbus)