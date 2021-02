L'UAF s'oppose à la suppression de certaines lignes domestiques et saisit la Commission européenne

Auditionné dans le cadre du projet de loi climat et résilience, Thomas Juin, le président de l'Union des aéroports français, a réaffirmé son opposition à la suppression des liaisons domestiques aériennes ayant une alternative de moins de 2h30 en train. Quatre lignes (et un million de passagers) sont concernées : Bordeaux - Orly, Lyon - Orly, Nantes - Orly et Marseille - Lyon.



Il a également indiqué que l'UAF et l'ACI Europe avait saisi la Commission européenne afin de vérifier le fondement juridique européen de la mesure.



Estimant que la compensation des émissions est un meilleur outil pour réduire l'impact environnemental des lignes intérieures, il affirme et regrette que cette mesure n'ait pas été proposée après une étude sérieuse de son impact économique et concurrentiel.



Il a conclu : « La décroissance du transport aérien dans un seul pays est une illusion. Il est choquant de voir interdire l'accès au marché de l'aérien, sous prétexte de lutte contre le changement climatique, et sur des fondements juridiques trompeurs, sans aucune étude d'impact économique et environnemental. C'est à la fois un coup rude porté à l'attractivité des territoires concernés et aux besoins légitimes de mobilité rapide des Français. »