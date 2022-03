L'opérateur américain STAT MedEvac commande 10 nouveaux hélicoptères H135 à Airbus

À l'occasion du salon Heli-Expo 2022 qui se tient actuellement à Dallas (Texas), l'opérateur américain STAT MedEvac vient de s'engager à commander 10 nouveaux hélicoptères H135 auprès d'Airbus Helicopters pour renouveler sa flotte.



STAT MedEvac est client des hélicoptères européens depuis 1985. L'opérateur basé en Pennsylvanie a d'ailleurs été le client de lancement de l'EC135 en 1997 en Amérique du Nord et a lancé les vols IFR en monopilote de l'EC135 aux États-Unis pour ses missions EMS. STAT MedEvac a également été le client de lancement de la dernière variante du H135 en Amérique du Nord et le client de lancement de la version équipée de la suite avionique Helionix en 2019.



Aujourd'hui, le bras héliporté du consortium des hôpitaux du Center for Emergency Medicine of Western Pennsylvania, dispose d'une flotte de 18 hélicoptères H135 et H145 opérant depuis 18 bases.



L'hélicoptèrise européen rappelle qu'il est le principal fournisseur d'hélicoptères pour l'industrie du transport aérien médical, avec environ 55% des 2 600 hélicoptères EMS volant dans le monde aujourd'hui et plus de la moitié de tous les nouveaux hélicoptères médicalisés civils vendus au cours de la dernière décennie aux États-Unis.