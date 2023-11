L'ONERA se dote de son laboratoire d'intelligence artificielle : AILab

L'ONERA a inauguré son laboratoire d'intelligence artificielle AILab à l'Ecole polytechnique. Il doit fédérer les activités IA du centre « afin d'optimiser ses recherches et sa contribution au bénéfice des programmes aéronautiques, espace et défense ».



L'ONERA explique qu'il travaille depuis des années sur l'intelligence artificielle et que ce laboratoire permettra d'accélérer et d'optimiser son intégration dans les travaux de recherche.



L'AILab regroupe une centaine d'ingénieurs, jusqu'alors dispersés dans différents départements ou entités. Leurs activités suivront sept axes principaux : IA fondamentale, IA et grands codes, IA et modèles physiques, IA et décision, IA et autonomie, IA et perception, ainsi que IA et interactions avec l'humain.



Bruno Sainjon, le PDG de l'ONERA, résume : « aujourd'hui, force est de constater que l'intelligence artificielle, domaine sur lequel l'ONERA a développé de réelles compétences, concerne désormais l'ensemble de la recherche aérospatiale. Pour répondre à cet accroissement de la contribution de l'IA, le besoin est apparu de se doter d'une structure poursuivant un double objectif : une organisation interne transverse afin d'optimiser les outils et techniques d'une IA spécifique à l'ONERA ; se doter d'une interface identifiée, réactive et efficace avec et pour nos partenaires extérieurs. »