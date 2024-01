L'ONERA lance le projet AWATAR pour faire mûrir la technologie et la certification du futur monocouloir

L'ONERA a annoncé le lancement du projet AWATAR (Advanced Wing MATuration And integRation), destiné à soutenir le développement et accélérer la certification du monocouloir du futur (SMR pour small/medium range).



Le consortium AWATAR réunit autour de l'ONERA des partenaires industriels, parmi lesquels Airbus, Dassault Aviation et Collins Aerospace, d'autres organismes de recherche (le DLR allemand et le NLR néerlandais), l'association ETW et deux partenaires universitaires. Le projet est soutenu par l'EASA, ce qui permet de créer des liens avec d'autres projets dans le cadre du programme Clean Aviation (qui assure l'essentiel du financement).



AWATAR a pour première mission de développer des briques technologiques critiques qui pourront être utilisées pour les ailes du SMR. L'objectif est de faire mûrir une configuration d'aile haubanée avec un aspect ratio très élevé, des surfaces laminaires, des systèmes de pointe intégrés, notamment contre la formation de glace, et prête à intégrer un système de propulsion Open Fan. Des simulations, des essais en soufflerie et un démonstrateur au sol seront réalisés pour accélérer la mise en oeuvre de ces technologies dans le futur SMR.



(Photo © ONERA)