L'ONERA fait voler un démonstrateur dans le cadre de Clean Sky 2

L'ONERA annonce que le Scaled Flight Demonstrator (SFD) a réalisé son premier vol le 30 mars à Deelen (Pays-Bas), restant 9 minutes dans les airs et atteignant une altitude de 400 mètres. Cette version à l'échelle réduite d'un monocouloir permettra de tester et rendre plus matures des technologies de rupture pour réduire la consommation des avions, dans le cadre du programme Clean Sky 2.



Le démonstrateur a une envergure de 4 mètres, une masse maximale au décollage de 140 kg et peut atteindre une vitesse de croisière de 85 noeuds.



Le vol inaugural lance les essais en vol de qualification. Le SFD sera transféré vers Aeroporti di Puglia, en Italie dans l'année pour la deuxième partie de la campagne d'essais, avec des manoeuvres spécifiques.



Lorsque la dynamique du démonstrateur aura été validée, le SFD sera notamment utilisé pour la maturation de la propulsion électrique distribuée.



L'ONERA travaille sur le SFD en partenariat avec le Royal NLR - Netherlands Aerospace Centre (opérateur de l'appareil et en charge de la conception, de la fabrication, de l'intégration, des essais au sol et des opérations de vol du SFD ainsi que de l'instrumentation des essais en vol), l'ACEI (qui a conçu le système de guidage, de navigation et de contrôle et la station au sol de pilotage) et Airbus.



(Photo © ONERA)