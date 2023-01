L'OCCAR commande 700 missiles Aster et lance la production du nouvel Aster 30 B1NT

Le méga-contrat a été signé le 30 décembre dernier mais n'est révélé qu'aujourd'hui, à l'occasion de la visite du ministre des Armées Sébastien Lecornu à Rome.



L'OCCAR (Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement) a commandé 700 missiles antiaériens Aster au GIE Eurosam pour les besoins de la France (DGA) et de l'Italie (SEGREDIFESA).



Sont concernés des Aster 15, des Aster 30 B1 et des Aster 30B1NT (New Technology), une nouvelle version en cours de développement qui disposera d'une portée augmentée (150 km), d'une vitesse accrue et qui sera plus manoeuvrante. Les nouveaux missiles viendront enrichir l'arsenal de toutes les composantes des armées française et italienne.



L'OCCAR précise que les nouveaux Aster 30B1NT viendront ainsi équiper les systèmes SAMP/T NG de l'armée de l'air française, de l'armée de terre italienne et de l'armée de l'air italienne ainsi que les frégates Horizon de la marine italienne.



Cette nouvelle commande, qui est estimée à près de 2 milliards d'euros, profitera directement aux deux membres d'Eurosam : MBDA et Thales. Elle vient par ailleurs s'ajouter à deux précédents contrats signé en 2020 et 2021 pour la modernisation des missiles déjà livrés à la France, à l'Italie et au Royaume-Uni.



(Photo © OCCAR)