L'Italie s'oppose au rachat de Microtecnica par Safran

Le gouvernement italien a décidé de s'opposer à la vente de Microtecnica à Safran. Microtecnica regroupe les actifs localisés en Italie de Collins Aerospace pour ses activités d'actionnement et de commandes de vol (ATA 27).



Cette décision complexifie le projet qui prévoit la reprise de ces activités ATA 27 de RTX par Safran, qui avait été officialisé en juin dernier après plusieurs mois de rumeurs. L'opération est valorisée à plus d'un milliard de dollars.



Safran indique qu'il « reste engagé dans l'opération » et travaille aux prochaines étapes avec les parties prenantes.



(Photo © Collins Aerospace)