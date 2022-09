L'Islande se prépare à devenir membre d'Eurocontrol

Eurocontrol annonce la signature d'un accord transitionnel avec le gouvernement islandais en vue de l'intégration de l'Islande dans l'organisme le 1er janvier 2025. Cet accord a été signé par Jon Gunnar Jonsson, le directeur général de l'autorité islandaise des transports, et Eamonn Brennan, directeur général d'Eurocontrol.



Il va permettre à l'Islande de participer aux travaux et aux activités de l'organisme et d'avoir un statut d'observateur dans les groupes de travail et de prise de décision.



L'Islande deviendra le 42e membre d'Eurocontrol, ce qui permettra une meilleure intégration de son ciel dans le réseau européen.



« La situation géographique de l'Islande fait que l'aviation et la navigation aérienne sont d'une importance vitale pour le pays, non seulement en tant que facteur économique clé pour la croissance et la prospérité, mais aussi en tant que principal mode de transport transfrontalier. L'atout le plus important pour le développement et la maintenance des infrastructures dans le domaine de l'aviation est la coopération entre pairs. En signant l'accord, l'Islande confirme sa détermination à devenir un État membre d'Eurocontrol, en participant pleinement à ses activités et à son développement futur », a déclaré Jon Gunnar Jonsson.



(Photo © Eurocontrol)