L'ISAE-SUPAERO nomme Emilie Tota directrice adjointe

Emilie Tota a pris ses fonctions de directrice adjointe de l'ISAE-SUPAERO. Elle supervisera notamment le déploiement du contrat d'objectifs et de performances signé avec le ministère de tutelle et coordonnera les démarches de l'institut dans les domaines du développement durable et de l'innovation.



Diplômée de l'école Polytechnique, Emilie Tota a notamment travaillé pour l'atelier industriel de l'aéronautique de Bordeaux, a dirigé le programme de maintenance du TP400 (A400M) et a été attachée d'armement adjointe à Washington, responsabilité dans laquelle elle a piloté les activités de coopération dans le domaine aéronautique et spatial en lien avec le Pentagone et l'US Air Force.



Elle a également été attachée d'armement non-résidente au Canada pour favoriser la coopération en matière d'armement et de recherche de défense.



Elle participera à l'objectif de l'ISAE-SUPAERO de renforcer sa position de leader international pour les formations supérieures à l'ingénierie aérospatiale.



