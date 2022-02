L'Irlande s'intéresse sérieusement à l'acquisition d'avions de combat

Un rapport de la Commission des forces de défense irlandaise publié le 9 février recommande au Corps aérien Irlandais (IAC) de s'équiper d'un « escadron d'avions de combat modernes » pour répondre aux besoins de défense aérienne du pays.



Selon le rapport, l'Irlande devrait ainsi acquérir 24 avions de combat pour sécuriser son espace aérien ainsi que l'espace aérien contrôlé par l'Irlande, en toute indépendance, et alors que les exercices russes se multiplient au large de ses côtes.



L'Irlande de dispose pas aujourd'hui d'avion de combat, un accord avec le Royaume-Uni assurant sa défense en cas d'intrusion aérienne. Le budget de la défense irlandaise est même le plus bas de tous les pays l'Union européenne (un peu plus d'un milliard d'euros), en baisse constante par rapport à son PIB depuis les années 80. Un scénario ambitieux prévoit de multiplier le budget de défense irlandais par cinq, se référant à un pays comme le Danemark qui aligne plus d'une trentaine d'avions de combat (F-16A, progressivement remplacés par de F-35A).



Le Corps aérien Irlandais ne dispose quant à lui que de huit Pilatus PC-9M pouvant potentiellement être armés (appui sol), le reste de son parc étant constitué d'hélicoptères utilitaires, d'avions de transport et d'avions de patrouille maritime (2 CN-235).



Des manifestations d'intérêt visant à l'acquisition d'avions de chasse par l'Irlande se sont multipliés au cours des cinq dernières années, notamment avec la recrudescence constatée des passages de bombardiers lourds Tupolev Tu-95 Bear russes à proximité des limites de son espace aérien souverain.