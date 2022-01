L'intérêt de FedEx pour des Airbus A321 tout cargo est confirmé publiquement

C'est la FAA qui a vendu indirectement la mèche. Le régulateur américain a en effet indiqué le 14 janvier qu'il étudiait une demande de l'intégrateur américain pour pouvoir équiper ses Airbus A321-200 d'un système de contre-mesure laser infrarouge afin de les protéger contre la menace des missiles antiaériens portatifs (MANPADS).



Cette requête de FedEx auprès de la FAA pour venir doter sa flotte d'Airbus A321 tout cargo avec un système DIRCM est le signe d'un réel intérêt pour acquérir des A321 convertis en avion cargo pour remplacer sa flotte de 757-200F. On sait qu'Airbus travaille depuis au moins deux ans sur ce sujet en voulant pousser son A321P2F, un appareil commercialisé par Elbe Flugzeugwerke (EFW), sa joint venture avec ST Engineering.



Jusqu'à présent, FedEx n'a jamais mentionné une quelconque acquisition d'A321 cargo. FedEx aligne aujourd'hui plus d'une centaine de 757F dans sa flotte de plus de 400 appareils.



(Photo © FedEx)