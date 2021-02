L'industrie française se mobilise pour Aero India 2021

Le pavillon France du salon Aero India 2021 est bien rempli. Une vingtaine d'entreprises a fait le déplacement avec le GIFAS (Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales) à Bangalore pour présenter leur activité du 3 au 5 février, malgré la crise sanitaire.



L'industrie française confirme ainsi son intérêt à participer au développement de l'industrie aéronautique indienne.



Le GIFAS précise qu'il s'agit d'ABC, Aerocampus Aquitaine, ASB Group, Axon'Câble, Cimulec Groupe, Dassault Aviation / Rafale International, Faure Herman, First Switchtech, Gaches Chimie, Novae, NSE, Pinette PEI, PSD Aero, Rafaut Group, Recaero, Roxel, Safran, Techman Head, Thales et UUDS Magnum Aero.



D'autres entreprises exposent en dehors du pavillon France, comme Airbus, Dassault Systèmes, Liebherr Aerospace, Lisi Aerospace, Nicomatic India, MBDA et Stäubli Tec-System.