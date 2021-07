L'industrie française représentée au salon MAKS

Le GIFAS a rassemblé une dizaine d'entreprises au sein d'un pavillon France, à l'occasion du salon MAKS qui s'est ouvert à Zhukovsky (Moscou) le 20 juillet.



Ces sociétés représentent tous les secteurs : maîtres d'oeuvre, équipementiers, PME et spécialistes de la maintenance.



En effet, elles comptent ADR, Alkan, Axon' Cable, Climats, Kalistrut Aerospace, Mersen, le groupe Rafaut, Sereme, Sopemea et Trelleborg Sealing Solutions.



Par ailleurs, Power Jet (du groupe Safran, qui produit le moteur SaM146 du Superjet) et Airbus ont leur propre stand. Airbus présente notamment son A350-1000, pour la première fois en Russie.