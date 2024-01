L'Indonésie confirme l'acquisition de 18 Rafale auprès de Dassault Aviation

Dassault Aviation annonce que la dernière tranche de dix-huit Rafale pour l'Indonésie est entrée en vigueur. Elle suit les deux premières tranches de six et dix-huit Rafale, entrées en vigueur en septembre 2022 et en août 2023.



L'Indonésie s'est ainsi engagée sur l'acquisition de 42 Rafale, comme prévu lors de la signature du contrat initial en février 2022.



« En faisant le choix du Rafale, l'Indonésie a opté pour un outil unique de souveraineté et d'indépendance opérationnelle qui contribuera à consolider son rôle de puissance régionale majeure. Ce choix consolide également des coopérations industrielles et académiques ambitieuses », a déclaré Eric Trappier, le PDG de Dassault Aviation.



Le contrat initial prévoyait en effet également un soutien pour l'entraînement des équipages, un soutien logistique pour soutenir l'activité des bases aériennes indonésiennes et un centre d'entraînement doté de deux simulateurs de mission.



(Photo © Dassault Aviation)