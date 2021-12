L'Indonésie autorise le retour en service du Boeing 737 MAX

Trois ans après l'accident du Boeing 737 MAX de Lion Air, l'Indonésie vient de lever l'interdiction de vol du Boeing 737 MAX dans le pays.



Le ministère indonésien des Transports a indiqué dans un communiqué que cette mesure entrait en vigueur avec effet immédiat.



Un peu plus d'un an après le retour en vol du Boeing 737 MAX aux États-Unis, l'Indonésie a adopté les mêmes exigences de mise à niveau des systèmes que celles préconisées par la FAA américaine, avec une formation spécifique pour les pilotes.



Les deux compagnies aériennes indonésiennes à aligner des 737 MAX sont Lion Air (9 737 MAX 8 en flotte, 234 737 MAX 8 et MAX 10 en commandes) et Garuda Indonesia (un 737 MAX 8 en flotte, 49 autres attendus). La compagnie porte-drapeau indonésienne, en pleine restructuration, souhaite cependant réduire le nombre d'appareils commandés.



(Photo © Lion Air)