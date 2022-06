L'Inde veut réduire de moitié ses acquisitions de nouveaux avions de chasse d'origine étrangère

Contraintes budgétaires obligent, les forces armées indiennes vont devoir réduire leurs ambitions pour ce qui est de l'intégration de nouveaux avions de combat d'origine étrangère.



Le second volet du programme MMRCA (Medium Multi-Role Combat Aircraft) de l'armée de l'air indienne, dit MMRCA 2.0, et qui prévoyait l'acquisition d'un total de 114 appareils, n'en comprendra finalement plus que 57. cette compétition reste toujours régit par l'initiative gouvernementale du Make in India qui prévoit une très large contribution des industriels locaux pour leur production.



L'Indian Navy n'est pas non plus épargnée avec une réduction du même ordre de grandeur, soit désormais seulement 26 avions embarqués contre les 57 initialement prévus. Ces appareils doivent remplacer une partie de la flotte de MiG-29K, notamment pour accompagner la mise en service du nouveau porte-avions indien INS Vikrant cet été, puis éventuellement plus tard sur l'INS Vikramaditya.



Pour rappel, parmi les multiples candidats, seuls les Rafale de Dassault Aviation et F/A18E/F Super Hornet de Boeing sont présents dans les deux compétitions visant à équiper à la fois l'IAF et l'Indian Navy, cette dernière ne souhaitant pas pour l'instant embarquer le monoréacteur Tejas de HAL à bord de ses porte-avions.



(Photo © Indian Air Force)