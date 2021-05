L'Inde va prendre six Boeing P-8I Neptune supplémentaires

Le département de la Défense des États-Unis vient d'approuver, via son agence de coopération DSCA, la probable vente de six nouveaux avions de patrouille maritime Boeing P-8I à l'Inde.



Le montant de ce contrat FMS potentiel (avions, moteurs et équipements militaires) est de 2,42 milliards de dollars.



L'Inde avait déjà annoncé vouloir acquérir une dizaine de nouveaux appareils en 2019, réduisant un an plus tard ses projets à 6 exemplaires.



L'Indian Navy, premier client à l'export du P-8 Poseidon de Boeing, en aligne déjà 9 exemplaires, avec 3 autres P-8I attendus cette année.



Le premier P-8I avait été livré à l'Inde en 2013. Huit exemplaires étaient opérationnels depuis la base aéronavale de Rajali, au sud de l'Inde, deux ans plus tard, venant notamment prendre la relève des Tupolev Tu-142M de l'Indian Navy dans la lutte anti-sous-marine.



