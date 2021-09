L'Inde formalise l'acquisition de 56 C295 d'Airbus

L'Inde a finalisé une commande de 56 C295 auprès d'Airbus. Les appareils doivent remplacer les Avro actuellement en service.



L'accord entre dans le cadre du programme « Make in India » et permettra de développer un écosystème industriel en Inde autour de la production des appareils, de l'assemblage à la livraison et la maintenance, en passant par les essais.



En effet, les seize premiers C295 seront assemblés à Séville et livrés à l'Inde en configuration transport (puis équipés en Inde avec des systèmes de guerre électronique), mais les quarante suivants seront produits et assemblés par Tata Advanced Systems. Airbus Defence & Space estime que le contrat permettra la création de 15 000 emplois directs qualifiés sur dix ans dans le pays.



« Pour la première fois, une entreprise privée indienne fabriquera entièrement un avion en Inde. Cette initiative démontre les capacités de Tata Advanced Systems à construire en Inde des plateformes complexes compétitives à l'échelle mondiale », a souligné Sukaran Singh, le PDG de Tata Advanced Systems.



Les seize appareils produits à Séville seront livrés sur quatre ans après la mise en oeuvre de la commande.



(Photo © Airbus)