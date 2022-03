L'Inde aligne désormais 12 Poseidon

La flotte de P-8I Poseidon est au complet. Boeing vient en effet de livrer le quatrième et dernier avion de patrouille maritime destiné à l'Indian Navy dans le cadre des levées d'options effectuées en 2016.



L'Inde avait été le tout premier pays à l'export du Poseidon de Boeing, avec une commande initiale du gouvernement indien portant sur huit appareils en 2009, des avions destinés à replacer sa flotte de TU-142.



Le premier P-8I avait été mis en service par la Marine indienne en 2013. La flotte a depuis accumulé plus de 35000 heures de vol.



Boeing rappelle par ailleurs que sa filiale Boeing Defence India (BDI) continuera à soutenir la flotte de P-8I, que ce soit en fournissant une formation aux équipages, une logistique de pièces de rechange, des équipements de soutien au sol et un soutien aux représentants de service sur le terrain.



L'avionneur américain est d'ailleurs en train d'achever la construction d'un nouveau centre de soutien à la formation et au traitement des données sur la base aéronavale INS Rajali (Tamil Nadu), ainsi qu'un centre secondaire à l'Institut naval de technologie aéronautique de Cochin, dans le cadre d'un contrat de formation et de soutien signé en 2019.



(Photo © Indian Navy)