L'important chantier des modifications cabine des Airbus A320 d'Avianca se termine

La compagnie colombienne Avianca vient d'achever un important chantier de modification des cabines de sa flotte de monocouloirs A320. Ce projet de densification, qui s'est étalé sur deux ans, concernait un total de 104 A320 désormais reconfigurés pour accueillir 20% de passagers supplémentaires par avion.



Les appareils sont désormais aménagés avec une cabine de 180 sièges répartis en trois zones : Premium, Plus et Economy. Cette configuration est identique à celles des nouveaux A320neo en cours de livraison. Avianca a notamment fait appel à Recaro pour ses nouveaux sièges ainsi qu'à Airbus pour la partie ingénierie.



Les A320 d'Avianca sont par ailleurs dotés de la solution SpaceFlex Next Generation d'Airbus pour la zone arrière de la cabine (galley et toilettes).



La compagnie aérienne colombienne a également précisé que dans le cadre de sa stratégie de développement de ses capacités sur les différents marchés où elle opère, elle continuera d'intégrer des A320 qui auront temporairement une configuration cabine différente, mais ces nouveaux appareils entreront aussi dans un processus de reconfiguration durant l'année.



(Photo © Avianca)